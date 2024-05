Che bel dono alla Neonatologia!

Musica e solidarietà ‘Insieme’ hanno vinto. Grazie all’incasso del concerto all star che ha riempito il Valli mercoledì scorso, è stata acquistata l’apparecchiatura per la gestione dell’ipotermia terapeutica da donare al reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova. Il concerto, intitolato proprio ‘Insieme’, che ha visto la direzione artistica di Antonella Lo Coco e Giampaolo Costi e la partecipazione straordinaria dei Nomadi, oltre a diversi altri artisti, ha permesso di devolvere il ricavato all’associazione Progetto Pulcino, che dal 2008 raccoglie fondi per la Neonatologia.

Grazie allo straordinario successo dell’evento, Alessandra Davoli, presidente di Progetto Pulcino, ha presentato al pubblico l’apparecchiatura per la gestione dell’ipotermia terapeutica: valore 30.500 euro.

l.m.f.