Che bel Roller Scandiano. Ferma la corazzata Novara

ROLLER SCANDIANO

AZZURRA NOVARA

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Fontanesi, Cinquini, Roca, Deinite; N. Busani, Ganassi, Montecroci, Busani, Vecchi. All. Cupisti.

AZZURRA NOVARA. Bernardelli, Maniero, Brusa, Mele, Ortiz; Stefani, Gallotta, Mastropasqua, Trombetta. All. Campanati.

Arbitro: Fontana di Milano.

Note: spettatori 400 circa.

Reti: pt 6.03 Fontanesi, 7.28 e 22.39 Ortiz; st 8.01 Gallotta, 19.05 Busani, 21.42 Deinite.

È davvero un bel Roller quello che impone il pareggio all’azzurra Novara, la squadra più attrezzata della Serie A2 per tentare il gran salto in A1. Finisce 3 a 3 una partita molto tecnica e corretta che se si era messa subito bene per i locali il gol con Fontanesi, a sei minuti dalla fine sembrava persa.

Sull’1 a 3, però, reazione di carattere dei rossoblù che prima accorciano con Busani e poi a tre minuti dalla fine raggiungono il meritato pareggio con un bel tiro di Deinite.

In questo modo il Roller Scandiano, ancora imbattuto, mantiene la vetta della classifica, respingendo proprio l’assalto al primato dei piemontesi degli ex Maniero e Stefani.

Serie B: Rotellistica Sasco-Pesaro 3 a 0 con reti di Vivi, Consiglio e Castaldi.

