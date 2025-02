"Che belli i Settanta a Sant’Ilario. Il pezzo di Marcella mi piace tanto"

Tra la via Emilia e il pop. Già, perché la nostra è una terra di artisti. Da Zucchero a Ligabue, Berti, Zanicchi, i Nomadi. Anche Marcella Bella, icona del pop tricolore, con ‘Pelle diamante’ in gara al Sanremo numero 75, pur essendo siciliana e fiera delle sue origini, nei primi anni di carriera, ha vissuto a lungo vicino alla brezza dell’Enza. "Eravamo giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto. Erano i primissimi anni Settanta. Ero il batterista nella prima band di Marcella e Gianni – racconta Franco Pulvirenti, oggi manager di tanti artisti (collabora con Orietta Berti, inoltre ha portato in America superstar come Zucchero, i Pooh, Laura Pausini e Baglioni, ndr). "Per una serie di avvenimenti, io, i fratelli Bella e Leo Malvica, anche lui di Catania, arrivammo dalla Sicilia a Sant’ Ilario – continua Pulvirenti –. Il legame con l’Emilia era Ivo Callegari, che aveva già lanciato Caterina Caselli e si stava occupando di Marcella. Lei non aveva ancora fatto il grande salto sanremese con ‘Montagne verdi’ ma era già conosciuta perché aveva già alcuni successi come ‘Hai ragione tu’ e ‘Bocca dolce’. Aveva fatto il ‘Cantagiro’ e qualche apparizione in TV, dove suonavo anch’io ‘- ricorda il manager, che oggvive ancora a Sant’Ilario con la famiglia.

"Facevamo già tante serate in giro per l’Italia ma non avevamo molte possibilità economiche.Il primo pullmino col quale ci spostavamo era appartenuto alla Caselli. Tanto più che da ‘Caterina e gli amici’, la scritta diventò ‘Marcella e i Vip’. Venne in nostro aiuto un carrozziere di queste parti, il signor Tonelli. Poi arrivò il grande successo di Gianni e Marcella. Le nostre strade si sono divise. Io ho cambiato lavoro. Ma continuiamo a sentirci. Con Gianni, poi, siamo amicissimi. Vive a Montechiarugolo, poco lontano da me. Anni dopo, abbiamo collaborato ancora tanto insieme. Tra gli anni Ottanta e Novanta ho seguito tre produzioni dei fratelli d’oro della musica leggera". Sul filo dei ricordi, Pulvirenti commenta anche la svolta della cantante tra i big del Sanremo di Conti. "Mi è piaciuto molto il suo brano. Potrebbe funzionare benissimo in radio. Lei, sempre al top".

Luciano Manzotti