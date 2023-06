Che circolo vi piacerebbe frequentare? Stasera un’assemblea in via Mulino

Stasera alle 21 al circolo Amici di San Girolamo, nella frazione di Guastalla, si svolge un incontro dedicato alle possibili soluzioni per la gestione dell’ex circolo del paese, che presto sarà sottoposto a profonda opera di ristrutturazione per riaprirlo ai cittadini come centro polivalente, spazi commerciali, ambulatorio medico. L’incontro, in via Mulino, rappresenta il primo laboratorio partecipativo su usi futuri e possibili modelli di gestione. I cittadini sono invitati a partecipare, anche per avanzare idee e proposte. L’area esterna dell’ex circolo sarà destinata a parcheggio, mentre nel retro sarà valorizzata l’area verde come parco attrezzato con giochi per bambini, alberature e sedute per attività all’aperto.