"Che débâcle, così demoliscono l’Italia"

Franco Morari, presidente Ance, com’è la situazione?

"Per i nostri soci, dati indicativi, a livello regionale abbiamo circa 130 milioni di crediti fiscali giacenti nel ’cassetto fiscale’, 230 da cedere per lavori in corso e ne servirebbero 400 per ulteriori lavori pronti a partire".

Come si può definire?

"Una débâcle, una cosa micidiale".

L’Ance a Reggio ha 28 imprese associate con 400 dipendenti.

"Qui Ance fa un fatturato annuo di circa 300 milioni. Possiamo stimare in 30 milioni quelli da cedere per il completamento dei lavori, 40 quelli che servirebbe per avviare i cantieri nel 2023".

Rischiano di più?

"Noi abbiamo invitato da mesi le nostre aziende a essere prudenti su questi bonus".

Il governo dice: spesa fuori controllo, dovevamo agire.

"Fanno affermazioni e non portano i dati. Dicano da dove ricavano certe cifre e come pensano di rispettare gli impegni europei per l’efficientamento energetico delle case. Se bloccano questi lavori, poi pagheremo delle multe salate all’Europa? E le imprese che producono materiali e che danno lavoro per fornire le nostre attività edili che fine faranno?"

L’Ance Reggio come si trova rispetto alla realtà nazionale?

"La situazione è disperata, ma a Reggio possiamo dire che siamo un’isola felice, grazie alla nostra prudenza. A livello nazionale e regionale le imprese hanno creduto nello stato e si sono impegnate. Salteranno imprese, sono a rischio 150mila posti di lavoro a livello nazionale. Chi pagherà la cassa integrazione? E’ una follia".

Anche le vostre imprese però rischiano di lavorare molto meno nel futuro.

"Esatto, ma il grande problema è soprattutto l’impossibilità di ottenere liquidità con i crediti bloccati".

Ma perchè c’è tutto questo credito bloccato?

"L’hanno intasato con le norme che hanno messo sul superbonus, dando le responsabilità alle banche. Doveva restare come all’inizio, invece lo hanno peggiorato. Ma così demoliscono l’Italia".

