Che divertimento con Peter Pan e Cappuccetto blues

Diversi appuntamenti oggi con gli spettacoli per bambini e famiglie. Al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio, alle 16,30 va in scena "Peter Pan", una produzione On Art con il testo di Elena Tirabassi e la regia di Matteo Bartoli. Sull’Isola Che Non C’è va in scena l’eterna lotta tra genitori e figli, tra l’imposizione delle regole e la spensieratezza dell’infanzia. Un po’ di polvere magica e Peter vola per davvero. Pronti? Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino! Ma attenzione alle trappole del pirata più spietato di tutti i mari: il terribile Capitan Uncino.

Al Piccolo Teatro in Piazza a Sant’Ilario, invece, alle 16,30 c’è "Cappuccetto blues"di Luca Radaelli, con Stefano Bresciani e Davide Schiaccianoce. Due bluesman un po’ poeti ricordano i bei vecchi tempi andati, quelli del vecchio zio George. Il grande George "Howling" Wolf era un artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta… Spettacolo anche a Gualtieri, sul palco del centro sociale Olimpia di via Dante Alighieri, dove oggi alle 16 va in scena il Teatro reggiano dei Burattini di Logan su temi educativi.