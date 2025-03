Che entusiasmo per la nazionale di calcio a 5. Italia-Malta sold out: "Il pubblico ci spinga"

La nazionale chiama, Reggio risponde presente. Sono stati letteralmente polverizzati i biglietti per assistere alla sfida di domani sera tra Italia e Malta, in programma alle 20 al PalaHockey, valida per le qualificazioni europee. "Confidiamo nella spinta del pubblico per qualificarci ai campionati continentali, che è il nostro obiettivo", ha spiegato il presidente della Divisione calcio a 5 Stefano Castiglia in Sala del Tricolore ieri durante la presentazione dell’evento. "Ringrazio il presidente che mi ha messo ulteriore pressione", ha scherzato invece il commissario tecnico Salvo Samperi, che vuole i 3 punti contro il fanalino di coda del girone per migliorare la differenza reti e mantenere la vetta, attualmente detenuta in coabitazione con la Bielorussia.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Marco Massari, che ha ricordato il sodalizio fra Reggio e lo sport, partendo dall’evento con l’Italbasket dello scorso novembre. L’assessora allo sport, Stefania Bondavalli, ha invece ricordato come si sia "inteso valorizzare questa opportunità realizzando alcune importanti manutenzioni e migliorie al Pala Fanticini, rendendo questa struttura più accogliente ed efficiente non soltanto ai fini di questo evento ma, anche pensando all’uso quotidiano delle nostre società sportive, di diverse discipline e delle classi scolastiche". Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive della Regione, ha invece parlato del legame ormai pluriennale tra Emilia-Romagna e calcio a 5, oltre a fare un "in bocca al lupo" all’Olimpia Regium, rappresentata dal presidente Giuseppe Sagaria, impegnata nella corsa per salire in A2 Elite. "Questo è un evento unico per la nostra città e dà lustro e importanza anche al lavoro svolto dalla nostra società. Faremo di tutto perché questo evento possa essere realizzato nel miglior modo possibile – ha spiegato lo stesso Sagaria – È un evento unico per la nostra città e crediamo possa essere un modo per dare lustro e importanza al lavoro svolto in questi anni da Olimpia Regium. Come società faremo di tutto perché questo evento possa essere realizzato nel migliore dei modi".

Presenti alla conferenza stampa anche gli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo Ariosto Spallanzani, che hanno rivolto le loro domande allo staff della nazionale azzurra. Antonio Molaro, laterale del Petrarca Padova, ha raccontato loro di non aver mai giocato a calcio a 11, cominciando proprio dal futsal, oltre ad aver spiegato quanto valga l’aspetto mentale nella pratica sportiva di alto livello e come si mantenga la concentrazione prima di un grande evento. Il Ct Samperi, invece, è stato "intervistato" riguardo ai carichi di lavoro, ai modi e tempi di recupero della squadra e alle emozioni che si vivono prima e dopo una partita.

d.r.