"Che fallimento la gestione della farmacia"

Immaginate di aver aperto una nuova farmacia a novembre 2023 e di doverla lanciare in un comune dove ci sono altre due farmacie storiche, concorrenti. Terreste chiuso per tutto il mese di agosto? Per la farmacia comunale di Montecchio, di cui si stanno ancora ammortizzando i 400mila euro spesi per la realizzazione, la decisione è stata positiva, chiudendo dal 3 agosto al 1 settembre. Tutto ciò inoltre, nel silenzio.

E’ questo l’attacco di Marco Rondani, referente di Forza Italia per Montecchio che va all’attacco della gestione della farmacia comunale. "Il proprietario, ovvero il Comune, non ha avvertito né sui social, né nell’articolo uscito proprio il 3 agosto scorso, in cui ci si limitava a sottolineare con entusiasmo l’aumento del fatturato rispetto all’anno precedente, primo anno di vita della farmacia – attacca ancora Rondani –. Da qui nasce un dubbio, se questa struttura pubblica, nata per vendere farmaci ed offrire servizi al paese, stesse andando così bene a livello economico e di utenza, come si diceva in quell’articolo, perché tenerla chiusa per un mese intero, andando a generare mancati guadagni e servzi?

Per fare un paragone basti pensare che la biblioteca comunale e quindi il castello, sono rimasti serrati molto meno, dal 4 al 16 agosto", la conclusione.

