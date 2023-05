Che festa per i bimbi il passaggio del Giro d’Italia

VILLA MINOZZO

Neanche la pioggia intensa, scesa tutto il giorno, ha fermato l’entusiasmo per il passaggio della carovana rosa nel centro di Villa Minozzo, dove era posizionato il primo "traguardo volante" della 10ª tappa del Giro d’Italia. Centinaia di persone, munite di k-way e ombrelli, sono accorse a salutare e incoraggiare i ciclisti partiti da Scandiano per arrivare a Viareggio attraverso l’Appennino. Ad assistere in prima fila erano presenti anche tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) con i loro insegnanti, che a inizio mattinata sono stati ospitati dal sindaco Elio Ivo Sassi nelle sale comunali. Da alcuni giorni, per l’importante occasione, il paese era completamente vestito di rosa, addobbato con fiori, fiocchetti, nastri, pannelli, palloncini, biciclette e anche una bambola. All’arrivo della carovana rosa con l’animazione live e l’intrattenimento musicale di Rds si è scatenata un’atmosfera di festa che è culminata con il passaggio dei primi quattro atleti seguiti, dopo un po’, da tutti gli altri in uno scroscio di applausi.

g.s.