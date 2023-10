Che festa per la classe 1963!

La carica dei 106, i ragazzi nati in montagna nel 1963, oggi 60enni: si sono dati appuntamento al Parco Tegge di Felina per una festa all’insegna del revival e per ritrovarsi, avendo sempre origine e partenza comune, la montagna. In tantissimi ragazze e ragazzi del ’63 si sono così ritrovati a festeggiare uno dei traguardi più importante della loro vita, quello della maturità in senso ampio che segna il culmine dell’attività lavorativa ed apre la porta al nuovo percorso verso il raggiungimento della pensione. Età di bilanci per le tante cose realizzate e qualche sogno che, come sempre accade ad ognuno, resta nel cassetto.

"L’evento è stato preparato con cura grazie all’organizzazione di alcuni di noi - afferma Paolo – in particolare gli amici Gianluca e Cinzia. Attraverso una capillare campagna di inviti e una sorta di passa-parola è stato possibile raggiungere moltissime persone che hanno accolto l’iniziativa della rimpatriata con grande entusiasmo. Ci siamo così ritrovati in 106, tutti originari della montagna reggiana, dal crinale dell’Appennino alle valli del Secchia e dell’Enza. E’ stato un momento forte per tutti noi, il ritrovarci, riconoscerci, ricordare insieme le cose che ci hanno accomunati. Una grande gioia soprattutto poter rivedere i volti e riascoltare le voci dei compagni di scuola, del militare, del lavoro, amici dell’infanzia mai dimenticati e di oggi". La serata si è conclusa con i balli, rigorosamente anni ’70 e ’80. Alla fine sono stati raccolti 450 euro in più rispetto alla spesa prevista: devoluti in beneficenza al fondo destinato all’acquisto di apparecchiature per il Sant’Anna.

Settimo Baisi