Che festa per suor Maria Teresa. Oltre 60 anni di vita consacrata

Festa grande al convento Santa Chiara delle Clarisse cappuccine, in centro a Correggio, per i sessant’anni di vita consacrata di suor Maria Teresa, madre superiora al convento locale, che ha 86 anni ed è praticamente sempre stata nella struttura reggiana a prestare il suo servizio. È stato organizzato un pranzo, grazie all’impegno della famiglia Amorino e di Marco Realdon, nipoti di suor Maria Teresa, e con l’indispensabile partecipazione dell’associazione Amici di San Lodovico.

Circa 150 persone presenti, molti dei quali familiari della suora, arrivati in gran parte dal Veneto, terra di cui la religiosa è originaria. Il pranzo è stato preceduto da una messa celebrata nella chiesa del convento di Santa Chiara, proprio in onore della madre superiore, apparsa piuttosto emozionata da tutte queste attenzioni rivolte alla sua persona. Poi ci si è accomodati a tavola, per proseguire le celebrazioni e per destinare alla religiosa tutti gli auguri di rito.

Presenti anche i sacerdoti don Gionatan Giordani, don Gianfranco Gozzi, don Carlo Fantini, don Walter Rinaldi, don Alberto Debbi, oltre al parroco di Rio Saliceto, don Stefano Manfredini, e il cavalier Arnando Mussini. È stata servita anche una grande torta celebrativa con la dicitura dei sessant’anni di consacrazione e una grande foto della festeggiata.

a.le.