"Che fine ha fatto l’attesa complanare di Gazzata?". Un incontro pubblico sul progetto della ‘bretella’

Quale destino per la tanto attesa "complanare" di Gazzata? Che fine ha fatto il tanto annunciato progetto della "bretella" stradale destinata a sgravare la frazione di San Martino in Rio dal traffico pesante? Se ne parla giovedì 13 marzo alle 21 nel locale dell’ex pizzeria di Gazzata, in via Ca’ Matte, in un incontro pubblico organizzato dal gruppo consiliare Alleanza Civica. Il tema principale della serata vuole essere proprio quello della viaibilità locale e del progetto della nuova strada che risulta essere ormai fermo da una decina d’anni nonostante le promesse politiche e i cartelli di cantiere affissi da tempo nella zona in questione.

"Durante la serata – spiegano i consiglieri di Alleanza Civica – proporremo ai residenti e a tutti i cittadini interessati a questo argomento il confronto su una alternativa che abbiamo studiato a questa bretella divenuta, per i costi, ormai difficilmente realizzabile. Il cartello del cantiere apparve nel 2021, alla vigilia delle elezioni amministrative, annunciando lavori in partenza. Il tempo è trascorso e gli ostacoli tecnici non sono mancati, rallentando l’iter del progetto. Nel frattempo i costi sono lievitati, alcuni finanziamenti non sono più certi e, inoltre, non si conosce la presunta data in cui potrebbe avvenire l’avvio del cantiere".