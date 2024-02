"Che gioia battere la capolista, ma noi puntiamo a salvarci"

Minuto 15 di Rolo-Cittadella Vis Modena, Eccellenza: Mehdi Serroukh tira ed è rete. È il gol decisivo dell’1-0 dei reggiani sulla capolista Cittadella che, con 56 punti, ha perso solo due volte: domenica a Rolo e a novembre a Correggio. Ci ha raccontato tutto il direttore sportivo del Rolo Giancarlo Bruini (foto).

Direttore Bruini: avete fermato la capolista.

"Con una grande gara. Sono forti, noi siamo stati accorti e poi Serroukh ha trovato il gol".

Il 5° risultato utile di fila.

"Il periodo è buono, c’è un’ottima condizione fisica, ma l’attenzione non deve calare. È un campionato d’alto livello, fatto di alti e bassi: siamo decimi con 33 punti, a +5 sui playout, è lunga".

Domenica c’è il Salsomaggiore, in zona playout.

"Non bisogna sentirsi appagati, sarebbe un grave errore. Mancano 10 partite e ci vuole poco per tornare sotto".

L’obiettivo qual è?

"Mantenere la categoria".

Anche perché da tempo siete una realtà dell’Eccellenza.

"Un motivo d’orgoglio. Puntiamo a divertirci cercando di fare buoni tornei. Negli ultimi 31 anni abbiamo fatto 24 campionati d’Eccellenza, dal 2011 ci siamo consecutivamente".

In caso di salvezza ha in mente un premio per i ragazzi?

"Vedremo…intanto ci sono stati appuntamenti che sono tradizioni. Prima di Natale siamo andati a pranzare a Riccione e ad inizio stagione siamo stati a Pinzolo. Non vogliamo fare i fenomeni, ma fare le cose con equilibrio, mantenere la categoria e prenderci qualche soddisfazione".

Tornando al campionato: ben 6 le reggiane nel girone (Correggese, Brescello/Piccardo, Rolo, Fabbrico, Montecchio e Bagnolese).

"E’ stimolante e bello. Penso alla fusione del Brescello, che sta facendo cose ottime. È un girone di ferro, difficile fare bene".

Chi lo vince?

"La Cittadella è tanta roba: domenica subentrava gente forte. Occhio anche alle Terre di Castelli".

Cosa si augura nel breve? "Una Pasqua serena: sarebbe bello arrivarci fuori dalla mischia, tutti stiamo dando il massimo per riuscirci".