Che gioia per Camparada e le sue giovani ballerine. Sono protagoniste del video del Coro dell’Antoniano

C’è anche un’ importante partecipazione reggiana nella realizzazione del video del nuovo brano "Countrymamma", che il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna dedica proprio alla mamma nel giorno della sua festa. Un brano da cantare ma anche da ballare che vede protagonisti anche le coreografie della reggiana Stefy Camparada con le ballerine della Accademia Danza Fitness di Reggio Emilia. Gli stessi che erano stati protagonisti nel video di "Happy" che qualche tempo fa era stato realizzato proprio dai giovanissimi cantori del Piccolo Coro dell’Antoniano. Da oggi il nuovo brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Sony Music Italy. Sempre da oggi disponibile il video su Youtube. Si tratta di una canzone in stile country che celebra la mamma come una star del Far West. Tra balli scatenati, stivaletti che battono a ritmo e cappelli da cowboy, i bambini del Piccolo Coro diretti da Margherita Gamberini cantano quanto è speciale la mamma: sempre pronta a dare un abbraccio e a trasformare ogni giornata in un’avventura. Con un ritmo coinvolgente e passi facili da ballare, il brano invita grandi e piccini a unirsi alla Countrymamma dance per divertirsi con tutta la famiglia.

Il brano è stato scritto da Rondine e Matteo Milita, prodotto da Tom Beaver, con regia del video affidata a Sabrina Tricarico. Il coro bolognese, noto a livello internazionale, nasce nel 1954 a Bologna dal desiderio di padre Ernesto Caroli di mettersi al servizio dei più svantaggiati, valorizzando in parallelo il talento dei più giovani. Alla distribuzione di pasti caldi presso la mensa di Bologna e alle attività di sostegno per i più bisognosi, si affiancano lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Antonio Lecci