Che Gran Varietè a Reggiolo C’è la compagnia di Corrado Abbati

Va in scena il Gran Varietè, un omaggio alla grande rivista italiana, stasera alle 21 in centro a Reggiolo, in occasione della fiera, davanti al teatro Rinaldi, con la compagnia di Corrado Abbati.

Allo spettacolo partecipano il corpo filarmonico Rinaldi diretto da Marina Ielmini e il Centro coreografico Tempodanza diretto da Elena Vicari. La regia è di Matteo Bartoli, le coreografie di Manuela Mellini.

Informazioni: tel. 331-8426129 oppure 0522-213713.

Alle 21,30, in piazza il concerto de "Le Cagne Pelose", tra folclore e dialetto, alle 23,30 spettacolo piromusicale, oltre al Reggiolo Skate Park day dalle 20 alle 23 al Parco delle Pradelle. Domani sera balli latino-americani, alle 21,30 viene proposto "Un viaggio chiamato Tempodanza".

Doppia festa di paese a Guastalla. Nel parco di via Copernico prosegue "San Martino in festa" coi ritmi latini di Davide Reggiani, domani l’afro di dj Celu. Negli spazi di "Paese in festa" stasera dj set con Luca Verbeni, domani lo spettacolo dei Musical Project.

Alla Locanda dei Pontieri, al lido Po guastallese, stasera l’evento "Balera". Al parco del Liofante a Salvaterra di Casalgrande la festa di Ema-Soccorso Ambulanze, con il concerto dei Simply Rock, domani sera un tributo a Vasco Rossi. Festa dello sport all’oratorio di Pieve Rossa a Bagnolo con il concerto dei Tabs. A Poviglio festa della birra in via Zappellazzo, con il concerto de Le Cotiche.

A Correggio la Festa Democratica in via Fazzano: alle 21,30 dj set di Marco Casarini, all’arena concerto la commedia dialettale "La capacità di ridersi addosso" con Maurizio Bondavalli e Antonio Guidetti. Festa della birra ad Albinea, stasera in piazzale Lavezza, con gastronomia e concerti.

A Bagnolo, all’oratorio di Pieve Rossa, alla festa dello sport suonano The Covercraft. A Novellara oggi e domani il Summer Fest col memorial Papo Bolondi, tra sport, musica, ristorazione. Oggi alle 17 al Mulino in Pietra a Cortogno di Casina si apre "Aperiletterario d’estate" con Fabrizio Solvetti a parlare di "Sogni e bisogni: montagna e solidarietà". A Castellarano, al Parco dei Popoli, oggi e domani lo spettacolo "Il paese dei Pinocchi" con rappresentazioni alle 11, 15,30, 17,30.

a.le.