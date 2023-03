"Che nessun politico c’entrasse con Aemilia è sempre stato strano"

"A maggio i cittadini di quattro comuni della provincia saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco ed i consiglieri. Ci auspichiamo che i valori e le linee guida che Avviso Pubblico ha inserito nella propria carta entrino a pieno titolo nei loro programmi elettorali". Così inizia la nota firmata da Marco Cassinadri, consigliere di Casalgrande ma in questo caso membro di Avviso Pubblico nazionale, l’associazione nata per riunire gli amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità. "Siamo la terra di “Aemilia” ed è evidente che sia sembrato un po’ strano che nessun politico vi fosse coinvolto. Che la ‘ndrangheta fosse a tal punto onnipotente da non necessitare alcun sostegno a quel livello – continua Cassinadri – Qualcosa era stato, già allora, suggerito: ad esempio che il p.m. Mescolini non volesse influire sulle imminenti elezioni. Per di più, le dichiarazioni dell’allora magistrato Roberto Pennisi, e di una nota dei Servizi Segreti sui coinvolgimenti politici non furono tenute in alcun conto. I nostri cittadini ci chiedono rispetto e chiarezza, sempre"