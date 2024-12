Che risate col Teatro della Casca

Prosegue la ventisettesima edizione della rassegna di teatro dialettale "Dialettiamoci… con gusto" organizzata dal Centro sociale Rosta Nuova in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia. Una rassegna ospitata al cinema teatro Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, in città, con ospiti alcune delle principali compagnie teatrali del territorio locale. Stasera alle 21 è in programma la commedia "Il brutto, il putto e il cattivo (tre uomini e… gh’in vin na gamba)", un testo di Cristian Bonacini messo in scena dalla compagnia Teatro della Casca. La rassegna si chiude il 17 dicembre con "Gabryna. La prima strega", musical di Gianfranco Boretti e Claudio Lacava, per la regia di Gianfranco Boretti, con la compagnia Muse & Musical, Qui ‘d Puianell e i Danzatori per Caso. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-558766.