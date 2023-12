Che risate con il Circo di Natale

Tra le animazioni natalizie in centro storico a Reggio, insieme ai mercatino e ai presepi, oggi in piazza Martiri del 7 Luglio sono in programma le esibizioni del Circo di Natale, con rappresentazioni alle 11, alle 16 e alle 17,30. Completo di quinte, linoleum a terra e sedie per i più piccoli il Circo di Natale porta veri e propri artisti circensi in piazza, pronti ad esibirsi a suono di applausi e risate. È così che si esibiscono maghi, giocolieri, trasformisti delle maschere, lanciatori di coltelli, l’uomo pallone, il mangia fuoco e chi farà bolle di saponi giganti. Tutto questo in un’ora di puro divertimento nei tre appuntamenti della giornata. Un evento a cura del Servizio sportello attività produttive, con il contributo di Iren. Sempre in piazza dalle 9 alle 19 è aperto il mercatino di artigianato artistico di qualità.