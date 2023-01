Che risate con la comicità irriverente di Giorgia Fumo

La comicità irriverente del "Fuori Stand Up" torna al Fuori Orario di Taneto di Gattatico.

Stasera alle 21,30 (apertura porte dalle 20) sul palco è attesa Giorgia Fumo con lo spettacolo "Vita Bassa", che propone una fotografia disincantata della sua generazione. Nel 2020 i più anziani fra i Millennial hanno compiuto 40 anni di età. Una generazione tra l’essere giovani e l’essere adulti, presa in giro "sia dai vecchi sia dai giovani". "Sappiamo usare i social ma abbiamo difficoltà a non far scadere il cibo in frigo", è uno dei passaggi-chiave su cui riflettere. Fra matrimoni, lavori effimeri, colleghi insostenibili e miglioramento personale, Giorgia Fumo propone un viaggio nella generazione più nostalgica di sempre. Giorgia è nata nel 1986 a Roma, ma è cresciuta in Sardegna. Si è formata come improvvisatrice teatrale, nel 2020 e nel 2021 ha fatto parte del cast di Stand Up Comedy su Comedy Central. Nel 2021 è l’unica italiana alle semifinali dei Funny Women Awards, concorso internazionale per comiche emergenti. Si esibisce in italiano e in inglese. La rassegna prosegue l’8 febbraio con Horea Sas, il 22 febbraio con Yoko Yamada, il 22 marzo con Gianluca Merlino, il 12 aprile con Clara Campi, concludendo il 3 maggio con Debora Villa.