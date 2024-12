"Che risultato per gli ex sindaci"

Zaino in spalla ed emozione da primo giorno di scuola per Elena Carletti (Pd). "È una grandissima emozione entrare a far parte del consiglio regionale ed è un approdo per me importantissimo, tra l’altro i tanti voti e le preferenze espresse mi hanno caricato di senso di responsabilità. Tutti gli ex sindaci candidati hanno avuto un grande riscontro in termini di voti, quindi le persone riconoscono il ruolo e l’approccio di prossimità. Sanità, tutela dell’ambiente e contrasto al cambiamento climatico saranno i temi principali ma anche la scuola che mi sta molto a cuore: avrò una attenzione particolare ai processi educativi".

