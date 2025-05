"Che soddisfazione, ma vogliamo fare di più"

Esprime il suo plauso per i risultati dell’indagine di Ey Davide Prandi, assessore, tra le altre deleghe assegnateli, alla Cura della Città in seno alla Giunta Massari. "Indubbiamente è una bella soddisfazione per Reggio – commenta – in particolare per il lavoro portato avanti da cittadini e imprenditori insieme a noi amministratori, che Ey abbia individuato queste nostre eccellenze. L’indicazione che il rapporto ci dà è di continuare su questa strada; la sfida è di migliorare ancora e salire ancora di più in classifica nel prossimo Smart Index". Prandi analizza poi i fattori che, a suo avviso, hanno portato Reggio ai vertici della classifica nazionale, e nell’elite tra le medie città, che la vede seconda solo a Modena a livello di "smartness" e innovazione urbana: "In tema di sostenibilità ambientale, direi il nostro sistema di raccolta differenziata e la sua implementazione in tutte le zone – evidenzia l’assessore –. Per quanto riguarda l’inclusione sociale credo invece che il simbolo della nostra azione sia stato avere ottenuto, dopo una sfida con tante città europee, l’organizzazione del Placemaking Festival (kermesse europea dedicata a urbanistica e progettazione degli spazi pubblici insieme ai cittadini, in calendario dal 23 al 26 settembre, ndr); riguardo alla digitalizzazione, penso che ottima impressione abbia fatto tutto quello che ha coinvolto la connettività della zona del Parco Innovazione, dove si creato il perfetto mix tra hardware, le infrastrutture e i servizi in loco, e software, ovvero le imprese che quotidianamente vi operano".

g.g.