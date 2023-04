Che successo la prima edizione di Rocca Comics

Il centro fiere di Scandiano ha ospitato la prima edizione del ‘Rocca Comics’, festival a tema comics and games. L’evento è stato organizzato e curato dai Lazzaroni, un’associazione giovanile di Scandiano nata nel maggio 2021 che raccoglie più di 15 giovani volontari scandianesi tra i 18 e i 30 anni. Già da due anni i Lazzaroni si impegnano in attività di promozione sociale sul territorio cittadino, tramite l’ideazione di eventi che spaziano dall’ambito culturale fino alla cura dell’ambiente naturale e sociale, sempre con un occhio di riguardo ai giovani. Creato un palinsesto all’insegna di questo mondo di fumetti, giochi, anime, musica. Le tante persone passate tra gli stand hanno potuto trovare fin dalla mattina moltissime realtà locali: dagli espositori di modellini, alla vendita di manga, esperti di stampe 3D, giochi da tavolo, esibizioni di spade laser, letture animate per i più piccoli, molti illustratori e disegnatori.