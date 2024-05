Che successo l’Avis Day Giovani

Evidente successo per la seconda edizione dell’Avis Day Giovani, l’evento promosso al palasport guastallese dall’Avis locale insieme al Kyoto Center. Un evento tra sport come calcetto, judo, pallavolo e basket, oltre a dimostrazioni di danza e Ju Jutsu. L’obiettivo è promuovere salute, sport e solidarietà, oltre al volontariato del "dono" che Avis rappresenta. Questo avviene in un contesto di giovani atleti e delle loro famiglie. Lo staff di Avis è stato presente con i volontari e un medico, per fornire informazioni e controllare alcuni parametri sanitari. Avis Day Giovani è tra gli eventi che Avis organizza sul territorio. Da ricordare poi l’appuntamento del 14 giugno in duomo a Guastalla, dove Avis organizza l’evento "Concerti Sacri di Duke Ellington" con la Cb Band Orchestra e altri importanti musicisti e coristi.