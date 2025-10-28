Che successo per il Bismantova

Una bella e coinvolgente serata quella vissuta al Teatro Bismantova per celebrare il 50° del Coro Bismantova, formazione canora castelnovese da sempre diretta dal maestro Giovanni Mareggini. Serata storica in cui sono stati ripercorsi questi 50 anni anche in relazione alla storia dell’Europa, visto che il coro ha compiuto in questo lungo periodo di attività più di 30 tournèe all’estero, in particolare nei Paesi dell’Est. I coristi del Bismantova con il loro repertorio musicale hanno creato legami, rapporti di amicizia e collaborazione con tanti altri cori, che in molte occasioni sono arrivati ad esibirsi in Appennino durante la tradizionale rassegna corale castelnovese, che il Bismantova organizza da 40 anni.

Durante la serata sono stati riproposti i brani più iconici: da Amici miei a Signore delle cime, da Vecia campana, scritta dal compianto ex corista Corrado Giansoldati, a E canter; gran finale con Kalinka, tra grandissimi applausi; brani presentati dai singoli componenti il Coro a conferma del rapporto che li unisce.

Questa è la lunga storia del Bismantova, fatta, prima di tutto, dalle persone che lo compongono o che vi hanno fatto parte. Alla chiusura dell’evento canoro non potevano mancare ringraziamenti del sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari, che ha sottolineato quanto il cantare insieme sia simbolo di comunità e quanto il coro abbia fatto in questi anni per rappresentarla al meglio. E’ stata anche l’occasione per presentare il libro dei 50 anni del Coro, titolo: "Venerdì ore 21: cinquant’anni di canti, racconti e storie del Coro Bismantova" di Luca Tondelli.

s.b.