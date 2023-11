Che successo per la festa!

Una festa di Halloween che si svolge da tre anni e che, per la sua suggestione scenografica, attira sempre più persone, in particolare bambini in maschera. E’ l’iniziativa proposta da una famiglia di Gualtieri, con abitazione in via Salvo d’Acquisto, un quartiere residenziale alle porte del centro storico del paese, tra musica, giochi di luce, scenografie horror in tema con la festa, oltre al ricco spuntino, le immancabili caramelle e dolcetti, lo zucchero filato. Il tutto con partecipazione totalmente gratuita per tutti. E non mancano neppure i genitori, che possono partecipare alla festa, qualcuno anche mascherato in tema con Halloween. Anche l’altra sera l’evento ha ottenuto pieno successo, con numerosi bambini di Gualtieri, e non solo, che si sono dati appuntamento tra scene horror e musica d’ascolto e da ballare.