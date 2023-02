"Che titoli ha l’Anpi sulle Foibe? Basta gettare ombre su fatti reali"

di Nicola Bonafini

"Lo dico in modo provocatorio, ma lo dico: per fortuna che ci sono questi scivoloni, perché almeno, così, se ne parla".

Stefano Setti, nipote di Graziano Udovisi, cosa vuol dire? "Che si torna a porre l’attenzione, su una vicenda, una tragica vicenda (quella delle foibe, ndr), estremamente delicata della nostra Storia. Anche se sarebbe meglio farlo, forse, in modo diverso".

Quale sarebbe, secondo lei, il modo giusto per affrontare questo tema?

"Parto da due considerazioni. La prima: ciò che è successo sul Confine Orientale non è ciò che è successo sulla Linea Gotica. Non è possibile usare lo schema ‘valido’ per gli avvenimenti accaduti in Emilia-Romagna, in relazione a quanto accaduto in Istria. Il contesto, storico, etnico, culturale non è minimamente paragonabile".

La seconda considerazione? "Che il Comune ha tutto il diritto di organizzare una conferenza su questo tema secondo le modalità che ritiene opportune, così come Istoreco è assolutamente titolata ad indicare un percorso storico ed i personaggi che considera più adatti a dibatterne. Ma l’Anpi? L’Anpi, esattamente, in cosa è titolata ad indicare riferimenti storico-culturali su ciò che è successo in Istria?".

Si è dato una spiegazione?

"C’è sempre questa volontà di mettere in discussione i fatti accaduti, gettare delle ombre su ciò che è successo e su accadimenti storicamente appurati. Si ha sempre quella sensazione di valutare i fatti accaduti in Istria con tono pregiudizievole. Come se fosse l’eterna lotta tra comunisti e fascisti. Ma è molto più complicato di così. Molto…".

Anche la presenza del professor Tenca Montini ha suscitato polemiche…

"Io non conosco lui, ma conosco mio nonno. Mi piacerebbe incontrarlo, confrontarmi, parlargli. Questo è l’unico modo per superare pregiudizi e steccati. Smussare gli angoli. Pacificare…".

Quindi, in un futuro, sarebbe disponibile ad un confronto pubblico con lui?

"Ditemi dove e quando. Salgo in auto e arrivo".

Parlava di smussare angoli e steccati. Come? In che modo? "Parlando. Incontrandosi. Discutendone. Nel solco di quello che hanno detto i Presidenti della Repubblica che si sono succeduti nel tempo, e soprattutto di quanto è successo per dieci anni a Reggio Emilia e nel Comune di Quattro Castella, con la celebrazione, organizzata dall’ex sindaco Delrio, in Sala del Tricolore, nel ricordo di mio nonno, alla presenza di mia madre e mia nonna. Fu un momento di grande partecipazione, di ricerca di un terreno comune nel rispetto dei percorsi storici e culturali di ognuno. Quella è la via".

Insomma, hanno riportato le lancette dell’orologio a dieci anni fa…

"... e non so perché. Si è rotto qualcosa? Sono sorti preconcetti di cui non ero a conoscenza? Vorrei delle risposte. Mi permetta, infine, una cosa".

Prego.

"Mi rivolgo direttamente al presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori. Lui è entrato in contatto con mia madre, Raffaella Udovisi, e ha voluto sapere tutto della vicenda riguardante mio nonno. È stata un’interlocuzione estremamente positiva, nella consapevolezza di affrontare tematiche profondamente delicate. Secondo me è il caso di riallacciare i fili. Incontriamoci. Conosciamoci dal vivo, parliamo di mio nonno e di Norma Cossetto, se vorrà. Inutile alzare muri. Non mi arrenderò mai nel cercare di trovare un terreno comune per discutere di questi temi. Per me non è cambiato nulla e la mia disponibilità è totale".