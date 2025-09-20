Cheatham apparecchia, Reggio senza affanni

UNA HOTELS REGGIO

99

KK PELISTER BITOLA

87

UNA HOTELS: Barford 19, Woldetensae 9, Caupain 10, Williams 7, Smith 5, Uglietti 3, Severini 5, Deme, Echenique 16, Vitali 3, Cheatham 22. N.e.: Mainini. All.: Priftis

KK PELISTER: Bracy Davids 20, Wilson 18, Stojanovski 2, Stajic 11, Malesevic 15, Mitrevski 11, Price 10. N.e.: Najdovski, Sozovski , Markovski e Dimitrovski. All.: Daskalovski

Arbitri: Ariadna Chueca (Spa), Michal Proc (Pol), Mihkel Manniste (Fin) Parziali: 31-23, 58-42, 74-62

Note: spettatori: 100, tiri da 3: Unahotels 14/33, KK Pelister 14/28; tiri liberi: Reggio Emilia 5/8, Bitola 13/22. Rimbalzi: 45-27

di Gabriele Gallo

Vittoria abbastanza agevole, come da pronostico, per la UNA Hotels nel primo match del Q-Round per accedere alla Bcl in corso di svolgimento a Samokov In Bulgaria. Pur giocando forse un po’ troppo al gatto e al topo, sprecando qualche energia in più rispetto al previsto e questo, in una competizione dove potenzialmente si gioca tre volte in cinque giorni, potrebbe far pagare qualche dazio, i biancorossi hanno fatto valere la loro maggiore caratura tecnica e possanza fisica, conducendo la contesa dal primo all’ultimo minuto senza mai correre particolari rischi, anche di fronte ai volenterosi tentativi di rimonta degli avversari. Primattori in casa reggiana Cheatham, che ha preparato la tavola della vittoria con un sontuoso primo tempo, Caupain che, nel terzo quarto, ha rimesso in carreggiata i suoi, ed Echeninque: ancora un po’ imballato ma che confeziona un’ottima doppia-doppia. Il sogno di Vitali e compagni di approdare alla prestigiosa Coppa europea vivrà già domani, palla a due alle 13.15, la sua seconda puntata. Sfidanti i Giants di Anversa che hanno eliminato, nell’altro incontro giocato ieri, i rumeni dell’Oradea. Come si scriveva poco sopra l’UNA Hotels ha imposto il suo ritmo fin dai primi minuti, con una partenza al fulmicotone firmata Kwan Cheatham, una sentenza dall’arco con un perentorio 4/4 in 4’.

Nonostante qualche pausa di troppo in retroguardia gli emiliani tengono la barra in buona sicurezza e, nel secondo quarto, paiono prendere in mano decisamente le redini della contesa. Quando poi anche la difesa assicura continuità, il margine si incrementa e all’intervallo lungo i reggiani sono avanti 58-42. Meno brillante la truppa di Priftis nel del terzo periodo; dopo aver toccato il massimo vantaggio (+19) si addormenta troppo presto sugli allori e i macedoni si riavvicinano sino al -7. A togliere le castagne dal fuoco ai biancorossi ci pensa Caupain, che assume il comando delle operazioni con ficcanti puntate offensive e adeguata regia. La forbice torna ad allargarsi e nell’ultima frazione Reggio gestisce.