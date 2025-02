Cheatham è sempre una garanzia. Faried domina poi passa al judo

Jaylen BARFORD (23 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 5 punti) Non riesce mai a entrare in partita, non ha alcun guizzo, ed è meno volitivo del solito anche in difesa, serataccia da dimenticare.

Voto 5

Cassius WINSTON (24 minuti, 5/13 da 2, 4/5 da 3, 3/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 4 assist, 25 punti) Viaggia a corrente alternata, tra ottimi sprazzi, parecchia confusione, errori evitabili. Nel finale prova a rimettere in carreggiata i suoi, ma è troppo tardi.

Voto 6.5

Mouhamed FAYE (21 minuti, 4/7 da 2, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 5 stoppate, 8 punti)

Fin quasi a fine match gioca una gara delle sue: solida e con un un discreto lavoro sotto i tabelloni. Ma negli ultimi minuti, quelli decisivi, Niang lo sovrasta, proprio quando l’espulsione di Faried lo mette al centro dell’azione. Peccato.

Voto 5.5

Jamar SMITH (21 minuti, 1/3 da 2, 2/5 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 recuperate, 4 assist, 8 punti) Trova un paio di folate delle sue e si mette bene al servizio della squadra. Non riesce però a prendersela in spalla.

Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 2/3 da 2 ,0/2 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 4 punti) Tanta grinta, tanto cuore. Meno brillante di altre occasioni, ma la pagnotta se la guadagna.

Voto 6

Michele VITALI (27 minuti, 0/1 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 4 assist, 0 punti) Nell’ultimo mese è sempre stato tra i più positivi. E probabilmente è arrivato alla Final-Eight in debito di energie. Partita purtroppo incolore.

Voto 5

Kenneth FARIED (16 minuti, 5/7 da 2, 1/3 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 1 stoppata, 11 punti) Sedici minuti, meno due secondi, da dominatore, sui due lati del campo. La sua energia trascina tutta la squadra, la solidità sotto le plance le dà sicurezze. Poi, i due secondi che si diceva: "stende" Ellis con un fallo duro, e francamente non necessario, che gli costa l’espulsione. E regala l’inerzia agli avversari. Il voto è la media tra questo evento e la prestazione tecnica.

Voto 6

Sasha GRANT (14 minuti, 0/2 da 2, 0/2 da 3, 0/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 0 punti) Non trova mai la sua dimensione. E a parte un bel rimbalzo offensivo, non riesce a combinare nulla. Voto 5

Matteo CHILLO (7 minuti, 1/1 da 3, 3 rimbalzi, 2 assist, 3 punti) Minuti positivi e utili.

Voto 6

Kwan CHEATHAM (27 minuti, 4/5 da 2, 2/7 da 3, 2/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 assist, 16 punti) E’ il biancorosso più continuo e costante. Si destreggia bene e con due canestri di fila, a metà ultimo quarto, sembra dare un buon abbrivio ai suoi. Ma un paio d’azioni dopo arriva il fallaccio di Faried che cambia volto al match e rende vani gli sforzi dell’ex Granada.

Voto 7

Gabriele Gallo