Cheatham scatenato dalla distanza

Jaylen BARFORD (25 minuti, 1/3 da 2, 1/4 da 3, 3 rimbalzi, 1 recupero, 3 assist, 5 punti). Ha scaricato il mitragliatore a Bonn e come al solito aveva pure l’ingrato compito di difendere sugli esterni più pericolosi che lo hanno portato ad uscire per falli. Voto: 5,5.

Filippo GALLO (2 minuti, 0/1 da 3). Voto: n.g.

Cassius WINSTON (22 minuti, 3/5 da 2, 1/5 da 3, 9/10 ai liberi, 2 perse, 4 assist, 18 punti). Parte commettendo due falli in un amen ed è da "dietro la lavagna" fino al 30". Sfodera un ultimo quarto da antologia con 15 punti, manca purtroppo la ciliegina sulla torta. Voto: 6,5.

Stephane GOMBAULD (18 minuti, 8/12 da 2, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 stoppate, 17 punti). La brutta copia di Gombauld è rimasta a Bonn. Seppur con qualche limite e disattenzione, gioca una partita incisiva che nessuno si sarebbe aspettato. Voto: 6,5.

Jamar SMITH (21 minuti, 1/1 da 2, 2/5 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 5 assist, 8 punti). Un altro mezzo passo avanti nel processo di recupero ma nel finale commette un paio di ingenuità. Voto: 5,5.

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 2/2 da 2, 3/3 ai liberi, 4 assist, 7 punti). Partita di sacrificio, impreziosita dal canestro del sorpasso sul 102-103 che ha dato l’illusione di potercela fare. Voto: 6.

Michele VITALI (22 minuti, 1/1 da 2, 1/1 da 3, 1/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 assist, 6 punti). Si sbatte e si mette al servizio della squadra come al solito. Voto: 6.

Kenneth FARIED (26 minuti, 4/6 da 2, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 2 stoppate, 11 punti). Sprazzi del Manimal dei tempi d’oro. In difesa deve ancora registrarsi, ma l’energia e l’intensità viste ieri, sono manna dal cielo per la Unahotels. In crescita. Voto: 6,5.

Sasha GRANT (18 minuti, 2/2 da 2, 2/4 da 3, 2 rimbalzi, 1 assist, 10 punti). La panchina nel secondo tempo di Bonn gli ha fatto bene. Parte grintoso e in attacco trova buone soluzioni. Cala alla distanza. Voto: 6.

Matteo CHILLO (8 minuti, 4 rimbalzi). Anche lui non al top, soffre i lunghi di Milano. Voto: 5,5.

Kwan CHEATHAM (24 minuti, 8/10 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero 2 assist, 24 punti). Il quasi-eroe di serata. Stavolta è lui a prenderci da tre con la stessa scioltezza del reggiano medio che fa una vasca in via Emilia al sabato pomeriggio. Al 35’, al secondo errore da 3 dopo l’8/9 fino a quel momento, il Forum esplode in un boato di sollievo. Voto: 7.

c. c.