Chemco-Aluart merita il PalaBigi

Profumo di derby. L’ottava giornata di campionato di B femminile, mette di fronte, alle 18.30, le padrone di casa della Chemco Puianello (12) e l’Aluart Scandiano (4) ormai un ‘clasico’ della palla a spicchi femminile. A fare da cornice ad un match così sentito sarà il PalaBigi di via Guasco. "Dovremo affrontare il match - dice la guardia castellese Agnese Bevolo - con il giusto piglio, aggredendo la partita dal primo minuto senza mai accontentarci e rilassarci. Come ogni derby sappiamo che non sarà facile, le nostre avversarie saranno toste e arriveranno con il coltello tra i denti, ma sono sicura che, anche nei momenti difficili che ci saranno noi saremo in grado di non disunirci. Torneremo a giocare al palaBigi, speriamo di trovare ancora più pubblico pronto a darci la carica per affrontare questo match". Anche in casa scandianese, l’attesa è alta per questo match particolare come confermano le parole della lunga Alice Brevini: "Sarà una partita sicuramente emozionante perché, oltre ad essere un derby, giocheremo al palaBigi! Sappiamo che Puianello è una buonissima squadra costruita per raggiungere i play-off nazionali. Noi abbiamo qualche defezione ma veniamo da una buona partita a San Lazzaro e sono certa che faremo del nostro meglio. Siamo un bel gruppo e questo dovrà essere il nostro punto di forza in una partita così tosta".

Cesare Corbelli

Nelle foto, da sinistra: Agnese Bevolo e Alice Brevini