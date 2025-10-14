Chemco e Aluart, bene così. Due turni, zero sconfitte

Seconda giornata di campionato e 2° weekend da bottino pieno per le reggiane in B. La Chemco Puianello (4) ha vita facile contro la neo-promossa Noceto (0): le redini sono saldamente nelle mani delle gialloblù da subito e col passare del tempo vari break hanno portato fino all’88-48 finale. La palma dell’MVP va a Kirschenbaum: 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Chemco: Olajide 12, Manzini 10, Dettori 8, Dzinic 4, Raiola 2, Cherubini C. 8, Azzi 5, Cherubini S. 4, Boiardi 3, Kirschenbaum 19, Vitari 13. All. Giroldi.

L’Aluart Scandiano (4) viola il parquet del Magik Parma (0) 41-42. Meglio Parma in avvio, poi le ragazze di Boglioli trovano la doppia cifra di vantaggio (24-34 al 26’); l’Aluart subisce la rimonta: 41-40. A decidere il match è Alice Fedolfi (foto) che insacca i 2 liberi del controsorpasso a pochi secondi dal gong. Aluart: Fedolfi 10, Balboni n.e., Marino 3, Meglioli A. 4, Capelli, Pellacani, Brevini 8, Todisco 6, Ronchetti 2, Moretti 6, Meglioli E. 3. All. Boglioli.

Cesare Corbelli