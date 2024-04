Chemco, le giovani piegano Milano

Traguardo Interzona raggiunto per l’Under 17 della Chemco Puianello che espugna il parquet neutro di La Spezia imponendosi su Milano per 59-44 nello spareggio per il passaggio alla fase interregionale. Le gialloblu di coach Giroldi, dopo il quarto posto nel girone regionale, hanno dovuto affrontare questa gara secca dove Milano aveva iniziato decisamente meglio (13-6 al 10’) fino a raggiungere la doppia cifra di vantaggio prima dell’intervallo (29-17 al 20’). Nella ripresa, la Chemco cambia decisamente passo e impatta le sorti del match a fine terzo quarto (39-39 al 30’) per poi scatenarsi con un ultimo parziale da antologia dove ha concesso soltanto 5 punti alle milanesi. Ora la truppa di coach Giroldi disputerà il concentramento affrontando, in un girone all’italiana, Venezia (prima del Veneto), Pegli (prima della Liguria) e Pordenone (terza del Friuli Venezia Giulia) nel weekend dal 10 al 12 maggio; le prime due volano alle finali nazionali per l’assegnazione dello scudetto di categoria. Il tabellino della Chemco: Ferrarini, Valdo 11, Loffi, Cocchi, Marino, Cherubini C. 21, Stupazzoni, Saccani, Castagnetti 18, Rinaldi 4, Cuoghi, Cherubini S. 5. All. Giroldi.

