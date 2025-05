Chemco Puianello sfida Forlì per un posto alle finali nazionali di basket femminile

Ultima e decisiva giornata di regular-season per la Chemco Puianello (46) che ospita il fanalino di coda Forlì (0) alle 20. Una gara che, sulla carta, non presenta particolari ostacoli ma comunque da vincere per staccare matematicamente il pass per le finali nazionali che scatteranno nel weekend del 24-25 maggio. Nel recupero del match rinviato per la morte di Papa Francesco, la Chemco ha avuto la meglio di Fidenza per 69-79 grazie ad un primo tempo da manuale (26-48 all’intervallo); nella ripresa le ragazze di coach Giroldi (nella foto, Isabella Olajide) sono state brave a gestire i tentativi si rimonta locale. Le gialloblù sono quindi ora a +2 da Fiorenzuola che gioca stasera allo stesso orario in casa con Castel San Pietro e poi recupera il 9 maggio contro Cesena, ma gli scontri diretti sono a favore della band di Giroldi, dunque Puianello ha il destino nelle proprie mani.

Chemco Puianello: Olajide 17, Bevolo 1, Manzini 12, Luppi, Dettori 6, Dzinic 2, Raiola 13, Cherubini, Gatti 10, Boiardi 11, Ivaniuk 7. All. Giroldi.

L’Aluart Scandiano (28) termina la propria stagione alle 21 a Rimini (38) con l’obiettivo di conquistare lo scalpo di un’altra big per concludere il campionato all’ottavo posto.

Cesare Corbelli