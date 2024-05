Chemco, sfuma il sogno nazionale

Sfuma per un soffio il sogno delle finali nazionali per l’Under 17 della Chemco Puianello. Le baby gialloblu di coach Giroldi hanno concluso al terzo posto il concentramento di Donoratico e terminano dunque qui una bella ed intensa stagione dove hanno dimostrato molti miglioramenti, sfiorando il secondo storico accesso a delle finali di categoria dopo la presenza di due anni orsono con le Under 15 che si fermarono ad un passo dai quarti di finale. Nella giornata inaugurale, la Chemco (Castagnetti 22, Cherubini 17, Valdo 10) ha avuto la meglio delle liguri di Pegli per 58-44 grazie ad un ultimo quarto difensivamente perfetto (43-38 al 30’). Nella seconda giornata, le gialloblu (Castagnetti 13) hanno dovuto inchinarsi per 87-41 alla corazzata Reyer Venezia, una delle indiziate per la vittoria dello scudetto. Infine, nella terza giornata, nello scontro diretto per il secondo posto che avrebbe dato l’accesso alle finali nazionali, Puianello (Cherubini 20, Valdo 14) ha perso per 56-53 dopo un match con sorpassi e controsorpassi. c.c.