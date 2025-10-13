"Chi assiste malati all’ospedale, abbia parcheggio gratis"

"Voglio esprimere tutto il mio dissenso verso l’amministrazione comunale e tutti coloro che gestiscono i parcheggi dell’Arcispedale Santa Maria. È vergognoso che ormai siano quasi tutti a pagamento". Parole che non nascondono l’amarezza e la rabbia di Carlo Martelli, 68 anni, membro del comitato dell’ex Omi Reggiane, composto da oltre 40 persone.

Una situazione quella dei posti auto attorno all’ospedale che tiene banco da diverso tempo e che non riguarda solo i cittadini, ma anche gli stessi dipendenti dell’azienda sanitaria. Martelli racconta tutto il disagio di chi è quotidianamente costretto a recarsi, anche più volte al giorno, in zona ospedale per assistere un parente malato. "Io devo andare al Santa Maria anche tre volte in una sola giornata e non è possibile che debba pagare così tanto per il parcheggio. Per non parlare del fatto – continua Martelli – che mi è capitato di rimanere anche fino a notte fonda e sono stato costretto a uscire più volte per allungare il periodo di sosta".

Dopo la presentazione del nuovo piano parcheggi, sono inoltre diminuiti i posti auto non a pagamento, anche se alcuni di essi continuano a disporre di un periodo di franchigia gratis della durata di una/due ore a seconda della zona. E anche dove il posteggio è gratuito la situazione resta comunque critica a causa di altre problematiche. Martelli segnala ad esempio che vicino al pronto soccorso è presente un piccola zona non a pagamento, dove però dove le macchine finiscono quasi per sprofondare a causa della buche presenti e della scarsa tenuta dell’asfalto.

"Quello che chiedo è che i parcheggi tornino a essere gratis, come accade in altre strutture come Sassuolo. Non è possibile che il Comune si metta a guadagnare sulla salute delle persone", conclude il 68enne.

Matteo Pignagnoli