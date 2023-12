Chi controlla l’appalto si faccia sentire

di Rosarmaria Papaleo*

Quello che sta accadendo in Seta non è normale. Cinque autisti lasceranno Reggio entro fine mese. Tanti, davvero tanti altri se ne sono andati e uno di loro ha lasciato un epitaffio perfetto: "Conviene più trasportare la spazzatura che le persone". Severo ma giusto. Quando sei impegnato anche 14 ore al giorno per uno stipendio di 1.300 euro, quando sei costretto a non vedere la tua famiglia, la risposta aziendale non può essere "ce lo permette il contratto nazionale". Oppure dire che tutto il mondo del trasporto pubblico sta affrontando la crisi del reperimento della forza lavoro e, quindi, mal comune mezzo gaudio. (...)

*Segretaria Cisl Emilia centrale