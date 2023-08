Chi è Andrea Davoli l’educatore di Cl arrestato per violenza sessuale sulla ragazzina di 14 anni

Reggio Emilia, 19 agosto 2023 – Era un Memores Domini, Andrea Davoli l’educatore di Comunione e Liberazione arrestato per una presunta violenza sessuale su una quattordicenne. Da anni, infatti, Davoli aveva deciso di vivere in una delle case comunitarie di Cl, in città, assieme ad altri laici che come lui avevano deciso di dare i voti di castità, povertà e obbedienza. E’ stata la denuncia dei genitori della ragazzina di 14 anni a dare il via alle indagini che hanno poi portato al suo arresto.

Non aveva quindi alcuna relazione da molto tempo ed era diventato uno dei referenti del gruppo di Gioventù studentesca afferente a Comunione e Liberazione. Un gruppo ispirato dal fondatore Don Giussani, padre spirituale e intellettuale del movimento. Oltre alla sua vita all’interno della casa comunitaria, l’indagato 52enne era anche un professore di religione che fino all’anno scorso aveva insegnato in una delle scuole del capoluogo.

Ma l’1 giugno tutti i rapporti, anche con Cl, si erano interrotti. A spiegare il motivo è lo stesso ufficio stampa di Comunione e Liberazione: “In ottemperanza alla normativa per la tutela dei minori adottata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione, la persona indagata è stata sospesa da ogni incarico educativo all’interno di Cl già alcune settimane fa, non appena è stata segnalata l’eventualità di possibili abusi e contestualmente all’aver ricevuto l’informazione che tale segnalazione era già stata rivolta anche alla autorità giudiziaria competente”.

Cl inoltre si è attivata anche verso la famiglia della vittima, molto cattolica e profondamente sconvolta dalla vicenda: “Cl esprime dispiacere e costernazione per quanto emerge dall'indagine in corso da parte della magistratura. Siamo in contatto con la famiglia della minore coinvolta per fornire ogni possibile supporto e aiuto, accompagnandoli anche nella preghiera in questa dolorosa vicenda. Per il rispetto dovuto a tutte le persone coinvolte auspichiamo che venga ora mantenuto il dovuto riserbo sul caso, in attesa e confidando che il lavoro delle autorità competenti faccia al più presto chiarezza”.