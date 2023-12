"Chi ha causato danni ora sarà denunciato"

Atti vandalici a Boretto.

Alcuni giovani, forse bande di ragazzini, negli ultimi giorni hanno agito nel paese sul Po, provocando danni ad arredi e spazi pubblici. Una situazione da non sottovalutare.

"Sono preoccupato – confida il sindaco Matteo Benassi – e ho sollecitato le forze dell’ordine, anche in vista dei festeggiamenti di domani, che non vorrei diventassero dei pretesti per gli idioti. Anche perché dai primi rilievi sui vandalismi avvenuti di recente, i responsabili sembrano essere dei ragazzini che in orari notturni, in cui dovrebbero essere sotto la custodia dei genitori, fanno scorribande in paese".

Il primo cittadino borettese tiene a sottolineare come il sistema di controllo della videosorveglianza sia operativo a tutti gli effetti: "Vorrei rassicurare che le telecamere funzionano, tranne qualche caso in cui servono delle manutenzioni, sul nostro territorio. Nei prossimi giorni depositerò i video in caserma, insieme alle denunce. Ai responsabili, petardari compresi, suggerisco di farsi avanti in modo spontaneo, magari insieme ai genitori: in questo modo eviteranno, forse, conseguenze penali e notifiche al Tribunale dei minori. A chi invoca pene esemplari, invece, chiedo se la stessa severità la confermeranno se si scoprisse che i responsabili li hanno in casa".

E conclude: "Buon anno a tutti, sperando che sia migliore di quello passato". Di recente sono stati danneggiati alcuni cassonetti dei rifiuti, sono stati provocati alcuni incendi, qualche danneggiamento ha riguardato auto in sosta, oggetti di arredo urbano, fino alla piccola bacheca per lo scambio di libri, che si trova al parco pubblico. Molto spesso si tratta di vandalismi gratuiti, senza altro scopo se non provocare dei danni.