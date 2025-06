Chi ha fatto i tortelli dell’Appennino?. I campioni Marquez e Bagnaia

CERVAREZZA (Ventasso)La tradizione gastronomica dell’Appennino approda al Gran Premio del Mugello con lo showcooking e i tortelli di patate dell’azienda "Alberto Triglia". Qualità delle materie prime, genuinità, lavorazioni manuali e sapienza antica, sono tra gli ingredienti che hanno fatto scegliere ancora una volta il pastificio di Cervarezza a partecipare a un evento culinario nella hospitality della Ducati. Attiva da ventisei anni e con una quindicina di dipendenti tutti residenti in montagna, la ditta cervarezzina, con origine a Collagna, ha tenuto uno showcooking nel corso del nono weekend del Mondiale, svoltosi nell’autodromo del Mugello. "Sabato sera, al termine della gara Sprint del Gran Premio d’Italia - spiega Giacomo Triglia, figlio del titolare del pastificio, Alberto - siamo stati invitati da Eataly, partner ufficiale di Ducati Corse, a tenere una dimostrazione culinaria dal vivo. Abbiamo mostrato come piegare tortelli e cappelletti, mettendo alla prova anche i due campioni del mondo, Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che si sono divertiti molto. Poi abbiamo servito agli ospiti tortelli di patate all’olio extra vergine d’oliva toscano con pancetta croccante, uno fra i piatti più tipici della montagna reggiana, però con un condimento innovativo, per sorprenderli".

Lo scorso settembre l’azienda era stata invitata, in rappresentanza del nostro Paese per le paste fresche ripiene, alla cena di gala della Ducati a Misano, in occasione della tappa romagnola della competizione 2024, dove era stato proposto un altro piatto locale, anch’esso rivisitato. "Avevamo servito i cappelletti, fatti rigorosamente a mano - ricorda Triglia - con una crema di parmigiano reggiano, presentati all’interno di una forma scavata. Erano stati molto apprezzati, Bagnaia aveva provato anche a piegarli". I prodotti a marchio "Alberto Triglia" si possono trovare nei supermercati delle province di Reggio, Modena e Parma. Per produrre le sue specialità, che comprendono paste ripiene tradizionali o innovative, anche a base di pesce, vengono scelte, quando è possibile, materie prime provenienti dal territorio montano.

Giuliana Sciaboni