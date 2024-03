Chi produce il nocino più buono?

Un appuntamento per gli appassionati di nocino e per i produttori di questa ricchezza, che rappresenta pure un elemento di storia e tradizione. Domani alle 21 nella sala del consiglio comunale, in municipio a Luzzara, viene presentato il Palio del Nocino, organizzato dalla Compagnia del Nocino di Fabbrico, che coinvolge ormai da tempo appassionati ed esperti di un vasto territorio della Bassa e non solo. Durante l’incontro vengono illustrate le modalità di partecipazione al Palio. Inoltre, al Centro sociale XXV Aprile di Correggio, in piazzale 2 Agosto, viene organizzato un corso di formazione per assaggiatori di nocino tradizionale, aperto a tutti. Le lezioni si svolgono martedì 26, oltre che martedì 9 e 16 aprile, sempre alle 20,30, a cura di Barbara Boni, sommelier. Info: compagniadelnocino@gmail.com.