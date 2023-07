Chi sarà il vincitore del premio Gambarelli?

Cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale dell’opera vincitrice della prima edizione del "Pietro Gambarelli", dedicato allo studioso di storia locale e scultore della pietra, prematuramente scomparso due anni fa presso l’antico borgo di Bergogno "Domenica alle 18 proprio, nel borgo di Borgogno verrà consegnato il premio "Pietro Gambarelli" di 2.500 euro, istituito dalla sua famiglia, all’opera vincente scelta da apposita giuria sui 10 concorrenti che hanno partecipato al concorso. "L’evento - sottolinea il fratello Enzo Gambarelli - cui saranno presenti, oltre ai concorrenti, studiosi, ricercatori e appassionati delle vicende storiche dell’Appennino reggiano, è aperto al pubblico e verrà condotto dall’amica e ricercatrice storica Giovanna Caroli. Il premio intitolato a mio fratello Pietro, che proseguirà per quattro edizioni, è per noi il modo migliore per ricordare la sua figura e le sue attività. Lui che tanto impegno, passione e amore aveva riservato alla sua terra". Interverranno Giuseppe Adriano Rossi, presidente della Deputazione reggiana di storia patria e membro della giuria, Lucia Barbieri, presidente della Pro loco Bergogno medievale, e Stefano Costi, sindaco del Comune di Casina, rappresentanti dei tre enti che patrocinano l’iniziativa, nonché Giuseppe Gambarelli, fratello gemello di Pietro e presidente della giuria. Sono previsti anche brevi interventi da parte degli altri giurati, Eva Barbieri (Bergogno medievale), Monica Sassi (Comune), Gabriele Fabbrici (Deputazione) e Giuseppe Giovanelli (noto studioso e storico dell’Appennino). Dopo la cerimonia di premiazione, la manifestazione si concluderà con un momento conviviale, caratterizzato da una cena su prenotazione (Lucia - 335 5782067) con gnocco fritto e salumi misti. Al premio di studio Gambarelli hanno partecipato: Carlo Ferrari, Ubaldo Montruccoli, Rosa Palumbo, Matteo Pascucci, Thomas Predieri, Savino Rabotti, Michela Rivetti, Ilde Rosati, Laura Scalabrini, la Scuola primaria di Paullo con "Glossario del dialetto e mestieri di ieri.

s.b.