"Chi sporca non capisce un sasso"

Sassi colorati a mano dai bambini per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente. Una nuova iniziativa del gruppo Plastic Free di Guastalla, che ha radunato bambini e genitori nella sede dell’associazione AreTè, in via Donizetti. L’evento, dal titolo "Dipingiamo coi sassi", è un progetto artistico e di sensibilizzazione per bambini e adulti. Sassi colorati a mano da bambini e adulti, per poi essere lasciati come messaggio lungo un percorso verso il centro storico, durante un’azione di pulizia collettiva.

"Chi sporca non capisce un… sasso", è lo slogan dell’iniziativa. "Il nostro – spiegano Giovanni Cavalcabue e Matteo Marmiroli, tra gli organizzatori dell’evento – è un invito a lasciare pulito il nostro ambiente". E’ seguita una passeggiata verso il centro storico per ripulire strade e varie aree pubbliche.