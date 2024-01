Chi vincerà la sfida con le pentole a pressione?

Ultimi eventi al Pala 3Emme di piazza Prampolini, in centro a Castelnovo Sotto, organizzati dalle Botteghe della Rocca con vari sponsors locali. Oggi alle 15,30 è in programma la "Dance young discoteca" con dj Menoz per ragazzi dai 12 anni di età. Dalle 19 alle 21 stand gastronomici con hamburger della Rocca e, dalle 21 all’una spazio al "Fluo party", musica live con "Cantoni Groove Collective" e a seguire il dj set di Spaggio. L’ingresso al party avrà il costo di 5 euro e di 10 euro con compreso hamburger e bibita. Domani dalle 14 alle 16,30 ballo liscio e musica anni Settanta e Settanta con dj Calle, a cura di Auser. Dalle 19,30 un apericena con acqua di giaccio (prenotazioni: tel. 338-6334860), dalle 22 ingresso libero, con dj set di Mark Bee.

Inoltre, è in programma la finale del Castelnov Carling, una divertente e simpatica gara di lancio di precisione sul ghiaccio, usando pentole a pressione del peso calibrato di 4,123 grammi, a cui hanno partecipato squadre da tutto il territorio locale. Infine, il 6 gennaio alle 16 lo spettacolo con merenda e truccambi "Sos Befana" (tel. 0522-682906), mentre in piazza Prampolini restano attivi gli stand con gnocco fritto e patatine.