Chi vuole investire negli inpianti sportivi?

La Fondazione per lo sport del Comune ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati a riqualificare e gestire alcuni degli impianti più prestigiosi e importanti della città. Chi è interessato potrà investire a proprio carico su progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento del palazzetto dello sport, dello storico stadio di via Mattei, dei campi di Cavazzoli (in cui si è allenata negli ultimi anni anche la Reggiana) e della piscina di via Filippo Re. In cambio avrà l’affidamento della gestione per un minimo di cinque anni.

"“Siamo tra i primi enti in Italia a promuovere questa innovativa procedura ad evidenza pubblica", ha spiegato Silvia Signorelli, direttrice della Fondazione. L’obiettivo è quello di valorizzare gli impianti "attraverso una forma pubblica speciale di partenariato con soggetti operanti nel mondo dello sport. Le strutture necessitano di interventi più o meno rilevanti affinché possano continuare a svolgere la loro funzione". Ogni impianto ha scadenze e requisiti propri: i progetti per il PalaBigi andranno presentati entro il 30 giugno ed è richiesto l’investimento minimo di 100mila euro in cinque anni (20mila ciascuno). La stessa cifra andrà immessa nello stadio comunale Mirabello, che ha attratto anche un milione del Pnrr e per cui bisognerà candidarsi entro il 20 luglio.