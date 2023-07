Chi vuole partecipare al palio dell’aceto? Appello a famiglie e piccoli produttori

Un invito viene lanciato per le famiglie che producono aceto balsamico col sistema tradizionale, per partecipare al quarto palio "Città di Rio Saliceto" degli Aceti balsamici di produzione familiare, con i prodotti in concorso che saranno giudicati da esperti assaggiatori.

La consegna dei campioni di aceto balsamico va effettuata entro il 31 agosto a Rio Saliceto, presso l’edicola Chartagine.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare uno degli organizzatori del palio, Avio Zecchetti, telefonando al numero 339-2865791 oppure inviando una mail a [email protected]