Chiacchiere, musica e drink con il rocker Graziano Romani

Una serata tra musica, drink e chiacchiere a "Cosa fai il giovedì sera?", oggi alle 21 al Piccolo Teatro in Piazza a Sant’Ilario d’Enza, con ospite il cantautore reggiano Graziano Romani. In scena un artista emiliano, di Casalgrande, cantautore la cui voce forte e personale è stata spesso definita dalla critica "una delle più belle del panorama rock italiano".

Una carriera avviata con i Rocking Chairs, indimenticata rock band "all’americana" degli anni Ottanta, poi il percorso da solista dal 1993 con un lavoro per la Warner. Dopo l’avventura con la superband Megajam 5 (1997), Romani, voce potente dalle sfumature soul, ha proposto una serie di prodotti alternando l’italiano all’inglese, concedendosi anche degli excursus nel mondo del fumetto, per cantare le gesta di eroi come Tex, Zagor e Diabolik.

Diciassette album in trent’anni raccontano una storia quasi unica, un condensato di passione, costanza e affetto per le radici del cantautorato italiano e per la scuola dei songwriter americani che più hanno influenzato questo artista indomito. Lo dimostrano i due tributi a Bruce Springsteen pubblicati nel 2001 e nel 2017 e l’omaggio alla voce dei Nomadi Augusto Daolio (2020).