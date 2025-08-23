Chiama i soccorsi e perde i sensi

"Una telefonata ti allunga la vita", recitava uno storico spot pubblicitario in tv. E proprio una telefonata ha contribuito davvero a salvare una vita, l’altro pomeriggio in un’abitazione in centro a Novellara, dove un pensionato ultraottantenne ha avvertito un malore improvviso, telefonando al 118 per chiedere soccorso. Ma proprio mentre era in linea, l’anziano ha perso i sensi.

Trovandosi da solo, non era possibile garantire un aiuto immediato. L’operatore del 118 ha subito compreso la situazione e quando non ha avuto più contatto con l’uomo dall’altro capo del telefono, ha mobilitato ambulanza, automedica e anche i vigili del fuoco di Guastalla.

La squadra del 115, arrivata a sirene spiegate dal distaccamento di Guastalla, passando da un balcone adiacente a quello dell’alloggio del pensionato, al quarto piano di un palazzo, ha poi raggiunto la persona in difficoltà, che era effettivamente svenuta in casa.

L’uomo sembra aver dato segni di ripresa dopo le prime cure, per poi essere accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. Per fortuna è riuscito ad arrivare al telefono per chiedere soccorso, prima di perdere i sensi. Altrimenti avrebbe rischiato di restare a lungo in casa senza aiuto, in una condizione di effettiva difficoltà, alle prese con un malore che poteva avere anche potenziali effetti molto gravi, se non affrontato nell’immediato. Con sempre più anziani che vivono da soli, gli interventi di soccorso in abitazioni sono sempre più all’ordine del giorno.

Antonio Lecci