Chiamata a raccolta per gli apicoltori

Una chiamata a raccolta per tutti coloro che hanno a cuore la tutela delle api italiane: apicoltori di qualsiasi dimensione aziendale, rappresentanti delle organizzazioni nazionali e territoriali, ricercatori e operatori di un settore impegnato a tenere in vita quasi due milioni di colonie di api, di cui l’85% è caratterizzato da una genetica tipica del nostro Paese. È l’appello della Federazione Apicoltori Italiani che invita tutti oggi a Piacenza per il Convegno promosso dal CRT4-Ape Italiana (Centro di Referenza Tecnica finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) nell’ambito del 40° Apimell, la Fiera Internazionale di Apicoltura.