Chiara Pellicciari:: "Il nostro simbolo sarà più riconoscibile"

"Come ha detto l’assessore Mietto, vogliamo assolutamente rendere più riconoscibile il Museo del Tricolore. Stiamo progettando, discutendo, sviluppando diverse idee. Arriva il 7 gennaio, le renderemo note più avanti". E’ ancora top secret tutta la fase nuova che i Musei Civici hanno deciso di far ’deflagrare’ per dare più risalto alla già corposa attività collegata al Tricolore, e a spiegare il cambio di passo è Chiara Pellicciari, che del museo dedicato alla nostra bandiera è la responsabile.

Chiara Pellicciari, cosa dobbiamo aspettarci?

"Il museo è molto apprezzato dai reggiani, ma anche dai turisti italiani e stranieri, c’è un forte interesse da chi arriva da fuori città. Abbiamo dati in crescita: 20.479 presenze registrate nel 2023, una buona presenza che vogliamo aumentare".

Il museo resterà gratuito?

"Certo, come sempre aperto al pubblico di pomeriggio e con una grande attività per le scuole di mattina. Il desiderio è renderlo più riconoscibile e su quello stiamo lavorando con il dirigente Nando Rinaldi".

Ora si lavora soprattutto con le scuole?

"Abbiamo visitatori di tutte le età, facciamo visite guidate teatralizzate, ospitiamo iniziative e collaborazioni come i 40 artisti per la bandiera, riceviamo donazioni e materiale da un po’ tutta Italia. Insomma, c’è tanto da coordinare. Poi certo, le attività con le scuole sono ricchissime, abbiamo almeno una classe al giorno. Stiamo spingendo molto su diritti e inclusione, temi come la cittadinanza per noi sono fondamentali".

Infine il museo del Tricolore inaugurato in Sicilia. Darete vita a scambi e collaborazioni?

"Siamo stati molto contenti della loro visita quest’estate, hanno preso ispirazione da noi, va ricordato che sono due musei diversi, che trattano due momenti storici differenti che hanno la bandiera come punto di contatto. Alla loro inaugurazione sono intervenuti con messaggi di saluto anche il sindaco e il prefetto, siamo sicuramente a disposizione per collaborare".

Paolo Rosato