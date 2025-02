"Chiarezza sulle scuole? È tutto nel bilancio"

Il sindaco Elio Ivo Sassi replica alle critiche espresse dal consigliere di minoranza Marco Coriani sulle scuole di Villa capoluogo, oggetto di un’interpellanza di cui abbiamo dato notizia sul Carlino nei giorni scorsi e di fronte a cui il primo cittadino si dichiara "abbastanza sorpreso". "Le informazioni richieste sono descritte nel bilancio comunale e relativi allegati – spiega –. La sede in cui è temporaneamente trasferito l’asilo nido, lo sottolineo, è idonea. Tanto che c’è stato rilasciato il parere autorizzativo della Commissione tecnica distrettuale che fa capo all’Unione montana dell’Appennino. La permanenza dei bambini sarà per il tempo strettamente necessario per il completamento dei lavori, che dovrà essere entro il giugno 2026".

L’altro intervento di prossima realizzazione, secondo il sindaco, è legato alla riqualificazione dell’area adiacente i locali della scuola dell’infanzia, finalizzati alla realizzazione di un terminal per scuolabus dei ragazzi della scuola d’infanzia e della primaria, oltre a interventi di adeguamento dei locali.

"Nei prossimi mesi sono previsti interventi importanti sulle scuole del capoluogo di Villa Minozzo – prosegue Sassi – il più consistente è quello sull’asilo nido: grazie ad un importante finanziamento pervenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziato dal Comune per arrivare ad un importo complessivo da 336.000 euro: riguarda l’ampliamento delle strutture e il rifacimento del tetto nell’ottica del risparmio energetico. I lavori sono stati ritardati per consentire l’avanzamento dell’adiacente cantiere Ausl relativo alla costruzione della ‘Casa di Comunità’, è stato necessario attivare una sede alternativa per ospitare i bambini dell’asilo nido. Abbiamo trovato un accordo con la Croce Verde attivando un comodato d’uso ‘oneroso’ ed è stata pattuita la cifra di 14.000 euro l’anno compresa la manutenzione straordinaria dei locali, le utenze, la pulizia delle pertinenze in caso di neve. L’ex asilo ‘Iori e Olmi, già in passato era una scuola d’infanzia quindi di fatto era l’unica altra alternativa disponibile, oppure scegliere, come hanno fatto altri comuni, di trasferire l’attività scolastica in moduli container".

Settimo Baisi